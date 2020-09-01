معامل التنسيق تستقبل طلاب المرحلة الثانية

أتاحت الجامعات الحكومية، صباح اليوم، معامل التنسيق الإلكتروني أمام طلاب المرحلة الثانية لتنسيق 2020 لتسجيل رغباتهم و اختيار الكليات، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة مرض كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة توفرت 6 معامل داخل وخارج الحرم الجامعي، هي "المعمل المركزي بالحرم الجامعي بعين حلوان، ومعمل كلية الهندسة بحلوان، والهندسة بالمطرية"، لافتا إلى أنه سيجري بعد انتهاء اختبارات القدرات استقبال الطلاب في معامل كليات التربية الموسيقية والفنون الجميلة والتربية الرياضية بنين بالهرم.

جامعة حلوان: فتح 6 معامل أمام الطلاب

وأضاف، أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات المتعلقة بتنسيق المرحلة الثانية، لافتاً إلى أن معامل الكليات المعدة لتسجيل الرغبات على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب والطلاب الوافدين للتقدم لكليات وبرامج الجامعة، وسيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي جرى تطبيقها في المرحلة الأولى.

وانطلقت اليوم المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ"العلمي"، تضم 194 ألفاً و448 طالباً، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبى" بعدد 60 ألفاً و64 طالباً وإجمالي 254 ألفاً و512 طالباً للمرحلة.