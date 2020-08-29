وزير التعليم العالي: أماكن متاحة بكليات الهندسة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة اجتهدت كثيرا لاستيعاب كل أعداد طلاب الثانوية العامة بالتنسيق، خاصة أن 30% من الناجحين في شعبة العلمي حاصلين على أعلى من 95%، مؤكدا أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق غدًا.

وأضاف "عبد الغفار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن كليات العلوم الطبية دائما تكون كاملة العدد في المرحلة الأولى، ولا سيما الطب البشري والأسنان وصيدلة وعلاج طبيعي، بينما هناك أماكن متاحة لكليات الهندسة للمرحلة الثانية، وبعض الكليات الأدبية مثل سياسة واقتصاد وإعلام اكتمل عددها.

وأشار إلى أنه سيعقد غدا مؤتمرا صحفي الساعة 12 ظهرا للإعلان عن كل أرقام التنسيق، مطالبا الإعلاميين المتواجدين في المؤتمر الصحفي الالتزام بالإجراءات الصحية، لافتا إلى أن المؤتمر سيعقد في حديقة وزارة الإعلام.