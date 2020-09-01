فئات تستهدفها برامج الحماية الاجتماعية بينهم صغار المزارعين

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة تنطلق من أرضية دستورية أقرها دستور 2014 وعززتها رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، ومن بينهم ما يلى:

- محدودو الدخل.

-غير القادرين على العمل.

- الأشخاص ذوي الإعاقة.

- كبار السن، وتقوم على منهج الفقر متعدد الأبعاد، والذي يسعى لتحسين كل مناحي الحياة وليس فقط تقديم دعم نقدي.

كما يأتى على رأس الفئات المستهدفة، الأطفال في مراحل التعليم الأساسي.

-الأسر الأفقر والأشخاص من ذوي الإعاقة .

- العمالة غير المنتظمة.

- صغار المزارعين والصيادين.

-كبار السن فوق 65 سنة.

- ضحايا النكبات والكوارث.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة تجاوزوا 3.2 مليون أسرة، إلى جانب 400 ألف أسرة مستفيدة من البرنامج سيجري دمجهم في تكافل وكرامة مع صدور قانون الدعم الموحد.

وسيصبح عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، 3.6 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون نسمة.