وكيل التضامن الجديد بالأقصر يناقش مشاكل "تكافل وكرامة" مع الموظفين

عقد صبري عبد الحميد، الوكيل الجديد لوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع قيادات وموظفي المديرية، وذلك لمناقشة كل تفاصيل وخطوات دعم المواطنين، وتحديث حالات الضمان وتسليم بطاقات التموين، وبحث جميع مشاكل تكافل وكرامة والتظلمات وبوابة الشكاوى.

وأكد "عبدالحميد" خلال اللقاء، على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة، والتعرف على مشكلات المواطنين، وسرعة حلها، وكذلك فحص كل مشكلات مشروع تكافل وكرامة.

والعمل على سرعة تسليم الفيزات لأصحابها المستحقين حال ورود بطاقات تكافل وكرامة للأهالي، بمختلف أنحاء المحافظة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التوزيع في الوحدات بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي وعدم التزاحم، حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين.

وكان الوكيل الجديد لوزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، كرم أمس الإثنين، عددًا من العاملين بإدارة التضامن الاجتماعي بمدينة إسنا، تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد وتقديرًا لدورهم الهام في التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.