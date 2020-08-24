التضامن تخطط لوصول تكافل وكرامة لـ4 ملايين أسرة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة تخطط لوصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة دون تحمل الدولة أعباء إضافية، وإنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأسر المشمولة بالدعم الحكومي والأهلي مع العمل على استرداد أي أموال، ثم الحصول عليها دون وجه حق وإعادة تدويرها لمستحقين فعليين، وتعزيز الربط الشبكي وتبادل البيانات والمعلومات مع الجهات الحكومية.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال أول اجتماع للجنة العليا لتيسير برامج الحماية الاجتماعية والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 217 لسنة 2020، مميزات البرنامج التي تمثلت في "تكوين قاعدة بيانات قومية للفقر، تعزيز الربط الشبكي بين الوزارات، الميكنة الكاملة لمنظومة الدعم النقدي، وتطوير قدرات أكثر من 68 ألف من العاملين بالحكومة.

ولفتت إلى أنّ البرنامج يعد الأكثر تأثيرا على تنمية الأسر الأكثر فقرا، إذ ساهم في خفض معدلات الفقر، ونجح في رفع مستوى الالتحاق بالدراسة.