ضوابط عودة السياحة الثقافية إلى مصر: التزم بارتداء الكمامة

بعد توقف دام لـ6 أشهر أعلنت وزارة السياحة والآثار استئناف السياحة الثقافية اعتبارًا من اليوم 1 سبتمبر الحالي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومية المصرية ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

ووضعت وزارة السياحة بعض الضوابط لاستئناف السياحة الثقافية إلى مصر وهي على النحو التالي:

ضوابط استئناف السياحة الثقافية

أولًا: الأنشطة السياحية

التزام الأنشطة السياحية بكل أنواعها المرتبطة بالسياحة الثقافية بنسبة تشغيل 50% كحد أقصى من طاقتها الاستيعابية.

ثانيًا: ضوابط تشغيل النقل السياحي (الأتوبيس والليموزين والسيارات الكهربائية "الجولف")

- الالتزام بالضوابط المقررة لنسب التشغيل (50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية)، مع ترك مقعد شاغر بجوار كل راكب في الأتوبيس والسيارات الكهربائية، والالتزام بعدد 2 راكب بحد أقصى في الليموزين.

- التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة طوال الوقت أثناء الرحلة.

- توفير مطهرات ومعقمات الأيدي وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة داخل كافة وسائل النقل السياحي.

ثالثًا: المجموعات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية

- فتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية (المفتوحة للزيارة) لاستقبال السائحين والمصريين اعتبارًا من اليوم.

- تطهير الأسطح المشتركة والأرضيات بالمتاحف ومراكز الزوار بالمواقع الأثرية يوميًا قبل فتحها للزيارة.

الالتزام بعدم تجاوز عدد المجموعة السياحية 25 فردًا أثناء زيارة المتاحف والمواقع الأثرية.

-التزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة أثناء الشرح في المتاحف والمواقع الأثرية، مع التزامه باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

- قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين للسائحين والسائقين.

- قياس درجة حرارة العاملين يوميًا (والزائرين قبل الزيارة بالمتاحف والأماكن المغلقة).

- الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

- وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية (غير المكشوفة) على النحو التالي:

100 زائر في الساعة داخل المتحف (باستثناء متحف التحرير:200 زائر).

من 10 إلى 15 زائرًا لزيارة أي مقبرة أثرية أو هرم من الداخل (حسب المساحة).

- التزام رحلات المدارس والجامعات والجهات الحكومية بإخطار المواقع الأثرية والمتاحف قبل موعد الزيارة بحد أدنى 48 ساعة، على ألا يزيد العدد بالرحلة عن 15 فردًا، وعدم السماح بأكثر من 5 رحلات في اليوم الواحد للموقع الأثري أو المتحف الواحد.

رابعًا: الفنادق العائمة

لا يسمح بتنظيم أية رحلات للفنادق العائمة قبل بداية أكتوبر 2020.