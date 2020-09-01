ماكرون: فرنسا أرسلت الفرق والجنود لمساعدة الشعب اللبناني

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقاء الفرق الفرنسية العاملة بمرفأ بيروت، إن فرنسا أرسلت الفرق والجنود لمساعدة الشعب اللبناني، بحسب "سكاي نيوز".

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس، الاثنين، إلى لبنان في ثاني زيارة له بعد انفجار مرفأ بيروت.

ودعا فور وصوله إلى تشكيل حكومة "بمهمة محددة" في أسرع وقت، وتأتي الزيارة بعد ساعات من تكليف مصطفى أديب رئيسا للوزراء.

وفي زيارة تأتي عشية إحياء لبنان المئوية الأولى لتأسيسه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فور وصوله إلى بيروت مساء الاثنين لتشكيل حكومة "بمهمة محددة" في أسرع وقت، بعد ساعات من تكليف مصطفى أديب رئيساً لها.

وجاء تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون لأديب، سفير لبنان لدى ألمانيا، بتشكيل حكومة جديدة، كثمرة توافق بين أبرز القوى السياسية التي استبقت وصول ماكرون الذي يزور بيروت للمرة الثانية منذ انفجار المرفأ المروع.

وقال ماكرون للصحفيين أثناء مغادرته المطار، حيث كان في استقباله نظيره اللبناني ميشال عون، إن من أهداف عودته "التأكد من أن حكومة بمهمة محددة ستتشكل في أسرع وقت، لتنفيذ الإصلاحات" التي يشترطها المجتمع الدولي مقابل تقديم دعم للبنان يساهم في إعادة تشغيل العجلة الاقتصادية.

وعلى "تويتر"، كتب ماكرون فور وصوله "كما وعدتكم، فها أنا أعود إلى بيروت لاستعراض المستجدّات بشأن المساعدات الطارئة، وللعمل معاً على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار".