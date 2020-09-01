حملة لإزالة الإشغالات ومطاردة النباشين في برج العرب بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار الحملات المكبرة على بؤر "النباشين" ورفع الإشغالات بكافة أحياء المحافظة.

وقال المحافظ إنه تم تكليف رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بشن حملات على تلك البؤر، لإنهاء معاناة المواطنين من القمامة وتشويه المدينة، مؤكداً أنه لا تهاون في تواجد مثل تلك المخالفات البيئية بنطاق الأحياء، فضلاً عن متابعة منظومة النظافة وزيادة معدلات رفع القمامة، والاهتمام بالشوارع التي بها كثافات عالية.

وقاد اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، حملة مكبرة اليوم، لإزالة الإشغالات ومطاردة النباشين والفريزة، وكذا الرقابة على الأسعار والأسواق، وذلك بمشاركة الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر مخالفة بيئية، والتحفظ على 5 سيارات قلاب محملة بمخلفات وأعمال الفريزة، وتم تحرير محاضر للمخالفين، كما تم تحرير عدد 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر مخالفة اشتراطات صحية، وإعدام كمية 35 كيلوجراماً من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وسحب 5 عينات مواد غذائية، فضلاً عن تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وتحرير 6 محاضر غلق إدارى، و6 محاضر مخالفة اشتراطات صحية أمن صناعي.