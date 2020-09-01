فتح باب التقديم لـ"جائزة التميز الحكومي" 1 أكتوبر ولمدة شهر

تفتح جائزة التميز الحكومي، التي ترعاها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باب التقديم لفئاتها المختلفة، اعتباراً من 1 أكتوبر - 31 أكتوبر 2020م، بينما تواصل الوزارة، تنظيم ندواتها للتعريف بالجائزة، بحسب مسئول بالوزارة لـ«الوطن»، مشيراً إلى أن الندوات مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري.

وأضاف «المسئول» أن الوزارة نظمت حتى الآن 13 حلقة تعريفية على مدى شهر ونصف، بإجمالي 20 ألف متابع من موظفي الجهاز الإداري للدولة، لافتاً إلى أن الندوات موجودة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجائزة.

ووفقاً لموقع الجائزة على الانترنت، فإنها تستهدف تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات القومي والمحلي والإقليمي، نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة، تعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز في المجتمع المصري، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات الحكومية.

وتضم فئات الجائزة التي من المقرر إنطلاقها بعد شهر من الآن: جائزة المؤسسة المتميزة، جائزة الوحدة المتميزة، جائزة المواقع الحكومية، جائزة الإبداع والابتكار، جائزة القيادات المتميزة، جائزة التميز الفردي، بينما تقرر توسيع نطاق جائزة التميز الحكومي لتشمل الموظفين المثاليين.