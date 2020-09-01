محمد حسن يجسد "جمال عبدالناصر" في "Jerusalem"

نشر الفنان محمد حسن الشهير بـ"فابيو إبراهام"، الصور الأولى من تحضيراته الخاصة بشخصية الزعيم جمال عبدالناصر، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، حيث من المقرر تقديمها في العمل الوثائقي الدرامي "Jerusalem" .

كما شارك حسن الجمهور بمقطع فيديو من موقع التصوير معلقاً، "موقع تصوير خيال عالمي⁦". ومن المقرر أن ينتج العمل قناة cnn ويخرجه Rick Lopez.

يجسد "حسن" شخصية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في عمل وثائقي درامي، يتناول تاريخ القدس كمدينة.

يذكر أن محمد حسن ممثل مصري، ولد في منطقة "عابدين" بمحافظة القاهرة، وحصل على بكالوريوس التجارة عام 1991، ثم سافر إلى لندن عام 2002 ليدرس التمثيل بعدها هناك في مؤسسة Drama Studio London in Ealing عام 2004 ويبدأ رحلته مع الفن هناك.