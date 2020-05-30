محمد سعد وحلمي.. أكثر النجوم الشباب نصيبا من بورصة حسن حسني الفنية

مسيرة طويلة من الأعمال المميزة بين السينما والمسرح والدراما، صنعها الفنان الراحل حسن حسني، انتهت بخبر وفاته فجر اليوم، نال فيها عدد من الفنانين الشباب نالوا فرصة المشاركة مع الفنان حسن حسني ولكن بأرصدة مختلفة منهم من تواجد بأعمال متعددة، ومنهم من شارك مع الفنان الراحل في عمل فني وحيد.

الفنان محمد سعد

أكثر الفنانين الشباب مشاركة في الأعمال الفنية برصيد 12 عملا، والتي كان آخرها مسرحية "صبح صبح" والتي عرضت في عام 2017، وسبقها العديد من الأعمال منها فيلم تحت الترابيزة 2016، فيلم حياتي مبهدلة 2015، اللمبي 8 جيجا 2010، كركر، كتكوت، عوكل، بوحة، اللي بالي بالك، اللمبي، الناظر، وبدأت تلك المسيرة بفيلم "امراة وخمسة رجال" عام 1997.

الفنان هاني رمزي

في المرتبة الثانية برصيد 9 أعمال فنية مع حسن حسني، آخرها فيلم "قسطي بيوجعني" عام 2018، وفيلم نوم التلات 2015، تومي وجيمي 2013، الرجل الغامض بسلامته 2010، أسد وأربع قطط، غبي منه فيه، محامي خلع، جواز بقرار جمهوري، بالإضافة إلى مسرحية "عفرتو".

الفنان أحمد حلمي

جاء في المرتبة الثالثة، والتي جاءت برصيد 7 أعمال، وكان آخرها فيلم "خيال مآتة" 2019، وسبقها عدة أفلام منها "على جثتي"، وفيلم جعلتني مجرما 2006، وفيلم زكي شان 2005، وفيلم ميدو مشاكل 2003، فيلم عبود على الحدود 1999، فيلم الناظر 2000.

الفنان كريم عبدالعزيز

شارك مع الراحل حسن حسني في 4 أفلام هي، جاي في السريع، الباشا تلميذ، عبود على الحدود، خارج على القانون.

الفنان تامر حسني

شارك في عمل فني وحيد مع حسن حسني هو فيلم "البدلة"، والذي عرض في عام 2018.