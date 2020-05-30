"بلاش تركب الزحليقة".. نصيحة حسن حسني التي خالفها محمد سعد

علاقة فنية جمعت بين الفنانين حسن حسني ومحمد سعد، إذ تعاونا في أعمالٍ عدّة، لعلّ أبرزها "اللمبي" و"اللي بالي بالك" و"تحت الترابيزة"، إذ كوّنا ثنائي فني حظي بإشادات واسعة من الجمهور، فقد كانت بينهما "كيميا" شديدة أمام الكاميرا.

نجاحات فنية حققهما الثنائي محمد سعد وحسن حسني، إلا أن الأخير، كان لديه ملاحظات بشأن إخفاقات "سعد" في السينما وضعف إيرادات أفلامه، بعدما كانت أفلامه تُنافس بقوة، إذ قال في حواره مع الناقد الفني طارق الشناوي، والذي نُشر في كتاب "المشخصاتي" أحد الإصدارات المطبوعة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، إنَّه نصح صاحب شخصية "اللمبي" كثيرًا، بضرورة تغيير ما يُقدمه.

وفي نصيحته، قال حسني وقتها: "آخر ثلاثة أو أربعة أفلام قدّمتها معه قلت له: ده سيء.. بلاش يا محمد، لكن كان يصرّ، فاشتغلت معه خوفًا على زعله.. ويسقط الفيلم فعلًا كما توقعت، أو لا يلقي النجاح المنتظر.. سعد أنا عملت معه كل أفلامه تقريبًا إلا آخر فيلمين.. لأنني رأيته (راكب الزحليقة ونازل) وماسمعش الكلام، رغم إن سعد موهبة كبيرة وعميقة ولا يزال أمامه الكثير، لو قرر تغيير منهجه وقدّم الجديد والمختلف وهو يستطيع ذلك ببساطة لو لديه إرادة".

يُذكر أنَّ حسن حسني، وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته، عن عمر يناهز 89 عامًا.