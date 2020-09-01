التعليم العالي: الدولة تسعي لأن تكون الجامعات مقصدا للمصريين وغيرهم

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك تطور كبير حدث في التعليم الجامعي، وإنجاز حدث بالفعل على أرض الواقع "مش الإنجاز اللي ناوي يتم، واحنا مش بنتكلم على خطة دولة فقط ولكن نتحدث عما أنجزته الدولة بالفعل، وبنقول للمواطن المصري لا تسمع ولكن شوف بعينيك واستخدام حاسة أخرى غير السمع وهي حاسة رؤيا العين".

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أن التطور في قطاع التعليم الجامعي هو على مستوى الكم والكيف سواء من إنشاء جامعات جديدة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو تكنولوجية بالإضافة لبرامج تعليمية جديدة.

وتابع، أن الكيف يتمثل في وضع الجامعات المصرية مقارنة بجامعات الدول المتقدمة عالميا على مستوى 3 من التقانين المعترف بها عالميا، وأن هذا التصنيف يعود في الأساس للكيف ومدى تأثير الجامعة في المجتمع المحيط وفي المجتمع العلمي بأن هذه الجامعات كيف غيرت من مجتماعاتها المحلية، وكيف تأثر البحث العلمي والمجتمع العلمي العالمي بمساهمات هذه الجامعات سواء في النشر أو على مستوى البحث والمقالات التي جرى الأخذ عنها.

واستكمل، أن التصنيف الجامعي للجامعات بالنسبة لدول العالم هام لأنه يجعل الإنسان مطمئن بأن ما يقدم للطالب في مراحل التعليم الجامعي معترف به ومقدر من الدول المتقدمة وأماكن ومراكز الأبحاث المعتمدة عالميا، "ما يقدم للطلاب هو أقره ووضعه العالم في مراتب متقدمة يبقي هو بيتعلم حاجة صح".

وأكد، أن هذا الإرتقاء في نطاق التعليم هو أحد حقوق المواطن التي يجب أن يحصل عليها، وأنه بالتعليم تستطيع الدولة أن تتحرك من المحلية إلي العالمية بأبنائها، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لأن تكون الجامعات المصرية مقصدًا لغير المصريين سواء على مستوى الأشقاء في الدول العربية أو على مستوى الأصدقاء في الدول الأجنبية فسوف يجد جامعات يعترف بها بنفس الفوائد العلمية وبتكلفة أقل بكثير مما هو مضطر لدفعه في البلدان الأخرى، وبذلك نكون حققنا سياحة علمية عن طريق الاعتراف الدولي.