حي أول طنطا ينقذ سكان شارع الحكمة من سقوط عمود إنارة

تمكن مسئولو حي أول طنطا بمحافظة الغربية من إنقاذ أسر شارع الحكمة من كارثة إثر ميل عمود إنارة محمل بالإسلاك الكهربائية بشكل مفاجئ، وتدخل الفنيون قبل سقوطه ووقوع كارثة.

كان رئيس الحي قد تلقي بلاغًا من أحد سكان شارع الحكمة التابع لحي أول طنطا، بوجود عمود إنارة آيل للسقوط، فقرر الدفع بعمال وموظفي قسم الإنارة، وتمكنوا من إصلاح العمود وزراعته من جديد، وجرى إخطار الجهات المعنية تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بتفعيل غرف العمليات والطوارئ بديوان المحافظة.