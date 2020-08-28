محافظ الغربية: حصر 3697 قرار إزالة مخالفة تعد على أملاك الدولة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم أن كافة حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي أسفرت عن إزالة 3697 تعديًا منذ بدء التنفيذ في 16 مارس وحتى 27/ 8/ 2020.

وكشف محافظ الغربية أنه تم إزالة 896 مخالفة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 46 فدانا و20 قيراطا و7 أسهم.

وأشار "رحمي"، إلى إزالة 790 مخالفة بناء بمساحة 97 ألف و457 مِتْرًا، بالإضافة إلى إزالة 2011 تعديًا على أراضي أملاك الدولة بمساحة 339 ألف و 478 متر مربع.

وأكد الدكتور طارق رحمي، أنه لا تهاون مع أي مخالفات وسوف يتم إزالتها فورا وتطبيق القانون بكل حزم.

وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ حملات الإزالة بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة للقضاء على تعديات أو مخالفات البناء واتخاذ الإجراء القانونية ضد المخالفين.