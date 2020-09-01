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محمود مسلم

محادثة هاتفية بين دندياس وبوريل بشأن تطورات شرق المتوسط الأخيرة

كتب:

وكالات
01:13 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
محادثة هاتفية بين دندياس وبوريل بشأن تطورات شرق المتوسط الأخيرة

محادثة هاتفية بين دندياس وبوريل بشأن تطورات شرق المتوسط الأخيرة

أجرى وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، محادثة هاتفية مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ناقش خلالها أخر التطورات في منطقة شرق المتوسط.

وأكد دندياس عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه اطلع بوريل على آخر التطورات في المنطقة بعد إطلاق السفينة التركية "أوروتش رئيس"، "نافتيكس" جديدًا "الرسائل النصية البحرية" حول تمديد مهامها في شرق البحر الأبيض المتوسط حتى 12 سبتمبر الجاري، وفقا لموقع "تركيا الآن" .

وهددت كل من فرنسا وألمانيا بفرض عقوبات على تركيا، بينما يدعو الاتحاد الأوروبي إلى اسئناف الحوار مع اليونان وقبرص وتركيا، بشأن النزاع في منطقة شرق المتوسط.

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