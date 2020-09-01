التنمية المحلية تطالب المواطنين بالإبلاغ عن المقاهي التي تقدم "الشيشة"

دعا الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بشأن تقديم الشيشة في المقاهي، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

تداول الشيشة تصرفات فردية

وأضاف قاسم لـ"الوطن" أن هناك عملية رصد ومتابعة يومية بكل المحافظات للمقاهي، مؤكدا وجود تصرفات فردية من بعض ضعاف النفوس في الشوارع الجانبية يحولون المقهى لوكر تدخين الشيشة خلسة بعيدا عن الأنظار غير عابئين بحياة وأرواح الناس ومدى خطورتها على المواطنين.

التزام الأغلبية بقرار منع الشيشة

وأشار إلى ضرورة وجود وعي مجتمعي علاوة على ردع المخالف من قبل الحي مع استمرار عملية المتابعة للتصدي لتدخين الشيشة داخل المقاهي، مؤكدا على أن ما يحدث من وجود تداول للشيشة في بعض المقاهي ليس ظاهرة والأغلبية ملتزمة بقرارات رئيس الوزراء بمنع استخدام الشيشة. وأكد أنه مؤخرا تم ضبط مقاهي في الإسكندرية ومدينة نصر والنزهة بالقاهرة تقدم الشيشة وتم تشميعها.

الغلق والتشميع عقوبة المخالفين

وفيما يتعلق بالإجراء المتبع مع مخالفات المقاهي، أشار قاسم إلى أنه في حال ضبط مقاه تقدم الشيشة يتم مصادرتها وغلق وتشميع المقهي وتحرير محضر بالواقعة.