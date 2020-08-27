التنمية المحلية: من حق سكان أي قرية التقدم بطلب لتغيير اسمها

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية عن أن إطلاق أو تغيير أسماء المحافظات وفق القانون من اختصاص رئيس الجمهورية، بينما إطلاق الأسماء على المدن أو تغييرها من اختصاص رئيس الوزراء، أما استبدال أسماء القرى والنجوع وتغييرها لأي سبب فهذا من اختصاص المحافظ.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه من حق سكان أي قرية أو نجع يحمل مسمى مسيئًا أو له دلالات خادشة للحياء التقدم بطلب إلى الوحدة المحلية التابعين لها، ومن ثم المحافظ لتغيير الاسم وتتم دراسة الأمر، واستطلاع رأي المواطنين ثم استطلاع رأي الجهات المختصة وبعدها يتم عرض الأمر على لجنة التسميات بالمحافظة بمشاركة ممثلين عن عدة وزارات وجهات لإبداء الرأي بقبول الطلب أو رفضه.

وأشار إلى وجود تعليمات بالعمل على رضا المواطن وتحقيق مطالبه، وبالتالي أي مطلب بتغيير اسم مشين ستتم دراسته من قبل أجهزة المحافظة.

يذكر أن محافظ الدقهلية قرر تغيير اسم إحدى قرى المحافظة إلى "عزبة دار السلام" استجابة لرغبة أهالى العزبة، بعدما تعرضوا لتنمر شديد عبر السوشيال ميديا بسبب الاسم القديم.