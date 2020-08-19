"التنمية المحلية" عن عقوبة مقاهي "الشيشة الإلكترونية": غلق وتشميع

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إنَّ ما حدث في الأيام الأخيرة من ثبوت تقديم بعض المقاهي لـ"شيشة إلكترونية" للتحايل على قرار الحكومة بحظر تقديم الشيشة العادية بسبب انتشار فيروس كورونا، عقوبته مماثلة لعقوبة تقديم الشيشة العادية.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنَّ عقوبة الغلق والتشميع، هي عقوبة أي مقهى تسمح بتقديم الشيشة الإليكترونية، موضحًا أنَّ العقوبة ستكون موجهة لصاحب المقهى أو الكافيه، قائلًا: "اللي بيشرب وفقًا للقانون لا تطبق عليه عقوبة، فقط تحذير بعدم تكرار الأمر عشان صحته".

يُذكر أنَّ وزارة التنمية المحلية أكّدت في وقت سابق، أنَّ مسألة التحايل على تناول الشيشة باستخدام ما يسمى بالشيشة الإلكترونية داخل المقاهي أمر مرفوض تمامًا ويعرض صاحب المقهى حال ضبطه إلى العقوبة من غرامة وإغلاق المقهى.