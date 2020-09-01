كارول سماحة: فيروز "رمز" وليست مجرد مطربة

وصفت الفنانة كارول سماحة، الفنانة اللبنانية فيروز بالرمز، قائلة: "فيروز رمز وليست مجرد مطربة".

وكتبت "كارول" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات: "شو لفتني بساطة هالبيت.. بروحو اللبنانية...شو حقيقي وشو بيشبه بيت الضيعة اللبنانية.. لا مظاهر ولا ماركات.. لا ألقاب.. ببساطة هي علم لبنان".

#فيروز رمز وليست مجرد مطربة !

شو لفتني بساطة هالبيت

بروحو اللبنانية...شو حقيقي وشو بيشبه بيت الضيعة اللبنانية

لا مظاهر ولا ماركات..لا ألقاب..

ببساطة هي علم #لبنان pic.twitter.com/LZRCZN19qy — CAROLE SAMAHA (@CAROLE_SAMAHA) September 1, 2020

ونشرت الفنانة فيروز، مجموعة من الصور التي جمعتها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش زيارته لها أمس الإثنين، في منزلها، فور وصوله للعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك عبر صفحات منسوبة لها على مواقع التواصل.

كانت الفنانة اللبنانية فيروز أهدت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته لها في منزلها لوحة فنية، بعد زيارة استغرقت ساعة و20 دقيقة.

ونشرت راشيل مكرم مراسلة قناة الجديد، فيديو لحارس الرئيس الفرنسي ماكرون وهو يحمل هدية فيروز له.

وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، أمس، بلقاء مع أيقونة الغناء اللبناني المطربة فيروز، وهي من أشهر المطربين في العالم العربي ويعتبر صوتها بمثابة موسيقى تصويرية للبنان من أوج ازدهاره مرورا بصراعاته وحتى أحدث صدمة شهدها.

ويجري الاحتفاء بفيروز 85 عاما، التي نادرا ما تتحدث لوسائل الإعلام مع أن أغنياتها تتردد عبر موجات الأثير من الرباط إلى بغداد، على أساس أنها كنز وطني ورمز للسلام يتجاوز الانقسامات القبلية والطائفية في لبنان وخارجه وفقا لوكالة أنباء رويترز.

وألتقي ماكرون بفيروز في منزلها عقب وصوله إلى بيروت للمرة الثانية، خلال أقل من شهر، كي يحث السياسيين المنقسمين في لبنان على حل أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد، والتي فاقمها انفجار مدمر شهده مرفأ بيروت هذا الشهر.