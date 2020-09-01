تواصل جهود إصلاح ماسورة صرف صحي بمنطقة جرادة شرق العريش

تجري شركة المياه والصرف الصحي بشمال سيناء عملية إصلاح كسر ماسورة الصرف الصحي بمنطقة جرادة شرق العريش.

وقال مصدر بالشركة، إنه جرى نقل جميع المعدات، وإن عملية التصليح جارية منذ الصباح الباكر، على أن تنتهى اليوم.

وأدى الكسر المفاجئ في ماسورة الصرف الصحي لإغلاق الطريق الدولي العام بين العريش والشيخ زويد لأكثر من 6 ساعات.

وتجري الشركة عملية إصلاح كبرى لتجنب تكرار الكسر مرة أخرى، بعد تحويل مسار إحدى المواسير الكبرى.