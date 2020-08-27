أهالي العريش يشتكون من سباق الخيول بمنطقة الساحل خوفا على الأطفال

قدم عدد من الأهالي شكوى شفهية إلى اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والعميد ماجد محمد، رئيس مجلس مدينة العريش، من تواجد الخيول بمنطقة ساحل البحر والكورنيش وعملية تأجير الخيول للأولاد مما تسبب هذا عملية دهس لطفلة صغيرة تحت أقدام الخيل.

وقال محمد الخليلي أحد أبناء العريش إن عناية الله وحدها هي من أنقذت طفلة صغيرة من تحت أقدام الخيول التي يتم تأجيرها للأولاد وتجري عمليات السباق على الشاطئ في منطقة ما بين ألسنة الشاطئ والكورونيش، وهي منطقة تشهد تجمعات للأسر ولا مكان فيها على الإطلاق لعمليات سباق الخيول التي تتم على الشاطئ.

وأضاف محمد البيك أن أحد الخيول دهس طفلة كانت تلعب مع أسرتها على الشاطئ، وهناك عمليات دهس خطرة تحدث بشكل يومي، وبالرغم أنه لا توجد أي حالات وفيات للأطفال بسبب سباقات وألعاب الخيول على الشاطئ، إلا أنه يجب منعها وتخصيص أماكن بعيدة لها عن مناطق لعب وترفيه الأطفال والأسر.

وكان مجلس مدينة العريش قد أكد في بيان سابق له أنه سوف يتم إعادة تأهيل كورونيش العريش والشاطئ، وإنشاء كوبري بمنطقة غرناطة على منطقة السد، ليكون ممشى للأهالي بتلك المنطقة.

وأضاف المجلس أن عملية تطوير الكورنيش سوف تكون بعد الانتهاء من ميادين العريش ورصفها وإعادة الشيء لأصله.