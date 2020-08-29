بالصور.. تطهير مكتبة العريش العامة من شعارات الإخوان المعادية

قام عدد من مثقفي وموظفي مدينة العريش بشمال سيناء، حملة مكبرة اليوم، لتنظيف جدران المنشآت العامة بالمدينة، ومنها المكتبة العامة، وإزالة العبارات المعادية للدولة وللجيش والشرطة، التي كتبها بعض المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال رئيس مجلس الأمناء بإدارة العريش التعليمية، محمود الكاشف، إنه من غير المقبول السكوت على بقاء هذه العبارات المسيئة على جدران واحدة من أهم المنشآت في العريش، وهي المكتبة العامة، التي تقابل حديقة ومسجد "الرفاعي"، الذي شهد أول المؤتمرات الشعبية والمظاهرات التي طالبت بإنهاء حكم الإخوان.

وأضاف "الكاشف" أن عملية إزالة الشعارات المعادية وتنظيف الجدران واستبدالها بشعارات "في حب مصر" و"تحيا مصر"، إنما هي الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع عن مثقفي سيناء وأهل سيناء، الذين يؤكدون أنه لا مكان لأحد يعادي الوطن على أرض سيناء.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء أن إدارة العريش التعليمية شاركت بالدهانات وعملية التنظيف، فيما قام "عبدالعزيز كريم"، خطاط، من أعضاء مجلس الأمناء، بكتابة شعارات "تحيا مصر"، وأخرى في حب الوطن، بالإضافة إلى عنوان المكتبة الرئيسي.

كما شارك في عملية التنظيف، مدير المكتبة العامة، محسن الكاشف، وكانت عملية التنظيف خارجية وداخلية، لإزالة الرمال والغبار والركام، وترتيب الكتب من الداخل، وازالة الشعارات المعادية، التي كتبها بعض عناصر الإخوان أثناء ثورة 30 يونيو.