ماليزيا تتوج شيخ الأزهر بجائزة "الشخصية الإسلامية الأولى"

توَّج السلطان عبدالله أحمد شاه، ملك ماليزيا، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بجائزة "الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442هـ/2020م"، خلال احتفالية بالعام الهجري الجديد، حضرها رئيس وزراء ماليزيا وأعضاء الحكومة، وممثلون لعدد من الدول.

وتسلم الجائزة السيد السفير جمال عبدالرحيم متولي، سفير مصر لدى ماليزيا، نيابة عن الإمام الأكبر، نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من تفشي "فيروس كورونا المستجد".

ويأتي تتويج الإمام الأكبر بهذه الجائزة نتيجة لجهوده المبذولة وأثره الطيب وتفانيه في خدمة قضايا الأمة الإسلامية والمسلمين حول العالم، والدور المهم الذي يقوم به فضيلته في دعم أواصر التعاون بين مصر وماليزيا، وحرصه على استمرار تواصل الأزهر مع خريجيه من مختلف دول العالم.

وتعد جائزة "الشخصية الإسلامية الأولى" من أهم الجوائز التي تمنحها ماليزيا سنويا، ويتم منحها للشخصيات المرموقة دوليًّا والتي تلعب دورًا بارزًا في خدمة الإسلام والمسلمين.