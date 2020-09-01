أردوغان يهاجم اليونان ويقلل من قيمتها: لا تنفع نفسها

قلل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، من قيمة دولة اليونان، حيث وصفها بأنها "دولة لا تنفع نفسها".

وقال أردوغان إن بلاده لن تسمح باستمرار الإملاءات الاستعمارية في منطقة المتوسط، مشيرًا إلى أن محاولة بعض الدول الدفع بدولة "لا تنفع نفسها" مثل اليونان في مواجهة قوى مثل تركيا للسيطرة على ثروات المتوسط "أمر مضحك".

وأضاف "أردوغان" خلال افتتاحه للسنة القضائية 2020-2021 بأحد مراكز المؤتمرات في أنقرة، أن الكلمات السياسية والدبلوماسية لا تكفي للتغطية على قسوة الدول التي تعتبر نفسها عظيمة وقوية ومزدهرة ولا تقهر، وأن سعي تركيا وراء الحقوق والعدالة هو جوهر أنشطتها في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة، وفقا لموقع "تركيا الأن".

وتحدى أردوغان اتجاه دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا، قائلًا "لتتحد جبهات الخصومة كما تشاء، فلن تستطيع وقف صعود تركيا"، إن محاولة السيطرة على كامل ثروات المتوسط، التي هي حق لكل بلد يطل عليه، مثال للاستعمار الحديث.

وأشار الرئيس التركي إلى اليونان، قائلًا إن محاولات الدفع بدولة لا تنفع نفسها، لمواجهة قوة إقليمية ودولية مثل تركيا باتت أمرًا مضحكًا، وأن محاولة حبس تركيا في نطاق سواحلها من خلال جزيرة "ميس اليونانية" تبلغ مساحتها 10 كيلومترات مربع فقط، أبرز تعبير عن الظلم وعدم الإنصاف".