رئيس الوزراء: مشروعات لحماية سواحل البحر المتوسط من التغيرات المناخية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تنفذ مشروعات لحماية سواحل البحر المتوسط، من مخاطر التغيرات المناخية، والآثار السلبية له، على المحافظات الساحلية.

وأضاف "مدبولي"، في تصريحات له على هامش استقبال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل أول وزارة الري، والدكتورة إيمان سد أحمد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، أن الحكومة تعمل على متابعة جميع المشروعات التي تقوم بها وزارة الري، التي تستهدف الاستخدام الأمثل للمياه وترشيد استهلاكها، والحفاظ في الوقت نفسه على جميع مواردنا.

وأكد رئيس الوزراء الأهمية البالغة التي توليها الدولة حاليا لمشروع تبطين الترع ورفع كفاءتها، والذي يستهدف الحفاظ على المياه، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع هذا المشروع أولا بأول، وتعمل الحكومة على إنجازه في أقرب وقت ممكن، كما شدد مدبولي على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة أعمال التطهير لمخرات السيول بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من جاهزيتها.