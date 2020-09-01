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"التأمين الصحي" بالغربية يستعرض جهود الوقاية من كورونا للعام الجديد

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
02:49 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
التامين الصحي بالغربية تستعرض إجراءات كورونا للعام الدراسي الجديد

التامين الصحي بالغربية تستعرض إجراءات كورونا للعام الدراسي الجديد

أعلن فرع التأمين الصحي بالغربية اليوم، عن كيفية بدء مراحل الكاملة والاستعداد للعام الدراسي الجديد، وعمل الإصحاح البيئي للمدارس بدقة.

وتناول الاجتماع تأكيدات على أخذ جميع الاحتياطات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب، وعرض سجل الزائرة الصحية المحدث لتوحيده على جميع المدارس التابعة للفرع.

جاء ذلك خلال اجتماع الصحات المدرسية بالمناطق الثلاث، برئاسة الدكتور محمد كامل نائب مدير عام فرع التأمين الصحي بالغربية، والدكتور أشرف سمير مدير الشئون الطبية، وبحضور نيرمين أحمد مسئولة التمريض بالفرع، وعزة عبدالسلام مسئولة تمريض الصحات المدرسية بالفرع.

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