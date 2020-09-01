الكرنك يستقبل أول فوج فرنسي أوكراني في أول أيام عودة السياحة

استقبل معبد الكرنك، اليوم الثلاثاء، أول الأفواج السياحية القادمة من مدينة الغردقة، وذلك في أول يوم لاستئناف مصر لحركة السياحة الثقافية، بعد تعليقها منذ شهر مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم.

وأشار الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن هذه الأفواج تضم سائحين من أوكرانيا وفرنسا الذين جاءوا إلى مدينة الغردقة أمس لقضاء أجازتهم على شواطئ مصر الخلابة ثم قاموا برحلة إلى مدينة الأقصر لمشاهدة آثارها العظيمة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وأكد أن جميع المتاحف والمواقع الأثرية ملتزمة بتطبيق ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الوزارة لإعادة فتح المتاحف والمواقع الأثرية ضمن استئناف حركة السياحية الثقافية في مصر.