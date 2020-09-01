فيديو.. لبنانيون يستوقفون ماكرون وسيدة تطالبه بمساندة الرئيس عون

استوقفت مجموعة من الأشخاص الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون، خلال زيارته أرز جاج في جبيل، حيث تحدثت معه سيدة طالبة منه الوقوف بجانب الرئيس ميشال عون في معركته لمحاربة الفساد.

ونشر الرئيس الفرنسي صورًا على حسابه عبر "تويتر" من زيارته محمية أرز جاج، لغرس شجرة أرز والاحتفال بمئوية لبنان الكبير.

وقال: "الحرية والحوار والتعايش، لبنان قوي بهذه القيم، قوي بتاريخ لبنان الكبير الذي يعود إلى قرن من الزمن، وسيولد من جديد من الأزمة التي يجتازها، وأقول باسم الفرنسيين: سنكون دائمًا إلى جانب الشعب اللبناني".

وغرّد النائب زياد الحواط، بالفرنسية، وكتب: "أهلا بكم فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون في جاج على مرمى حجر من مدينة الحرف، نرحب بكم ضيفاً عزيزاً وصديقا للبنان، فرنسا قدمت الكثير حتى يبقى وطننا أرضاً للحرية والثقافة، نتمنى أن تزهر شجرة الأرز التي تزرعها في جاج اليوم، تعزيزاً لرسالة لبنان جسر الحوار ووطن الحياد الناشط المنشود".