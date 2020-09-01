تعرف على الفنان مصطفى كريم والد نازلي إحدى متهمات "قضية فيرمونت"

في الوقت الذي تصدرت فيه الفنانة نهى العمروسي، محركات البحث "جوجل"، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "فيرمونت"، والمتهم فيها ابنتها مع آخرين، ظهر اسم الفنان مصطفى كريم، زوج "العمروسي" ووالد ابنتهما نازلي.

مصطفى كريم، من مواليد 22 نوفمبر عام 1960، بدأ حياته الفنية في الثمانينيات من القرن الماضي، وحقق انتشارًا واسعًا في هذه الفترة وبالتحديد خلا فترة التسعينيات، وفي ذروة انتشاره وبداية شهرته، يصيبه المرض اللعين، ليرحل عنه عالمنا وهو في الثلاثينات من عمره، وبالتحديد يوم 19 مايو عام 1997.

ارتبطت نهى العمروسي وهى من مواليد عام 1963، بقصة حب مع زميلها الفنان الشاب مصطفى كريم، وتزوجا في بداية التسعينيات، وأنجبا ابنتهما الوحيدة نازلي، التي تركها وهي طفلة لم تكمل عامها الرابع، ليرحل عن دنيانا ولم يكمل عامه الـ 37 عامًا، ولم تُعلن "العمروسي" طيلة 23 عامًا عن زواجها مرة ثانية بعد رحيل "كريم".

مشوار فني قصير للفنان مصطفى كريم، بعدما اختطفه الموت، تاركًا رصيدًا فنيًا يقرب من 25 عملا ما بين الدراما والسينما.

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي قدمها مصطفى كريم، فيلم "ثمن الغربة" عام 1987، حيث جسد دور الشاب حسام، الذي تركه والده الفنان عادل أدهم، وهو صغير ليعيش مع والدته وزوجها، وفي الوقت الذي يجمع فيه والده الأموال بالخارج، يتعرف حسام على أصدقاء السوء، ويرتكب عددا من الجرائم ويتورط في جريمة قتل، تجعل منه في النهاية هدفًا لرجال الشرطة، حتى يسقط الشاب ميتًا بين يدي والده الذي عاد من الغربة بأمواله لإنقاذ نجله الوحيد.

الفيلم بطولة رجاء الجداوي، صابرين، عادل أدهم، أبو الفتوح أحمد، نبيل الحلفاوي، من إخراج نادر جلال، سيناريو وحوار يوسف عثمان.

و عام 1991 قدم مصطفى كريم، فيلم "مراهقون ومرهقات"، وجسد شخصية شاب يدخل في دوامة الإدمان، ويتورط في أمور خارج إطار القانون.

الفيلم بطولة إلهام شاهين، سلوى خطاب، عايدة رياض، وائل نور، حنان شوقي، حاتم ذو الفقار، للمخرج أحمد يحيى، وسيناريو وحوار عصام الجمبلاطي.

كما شارك مصطفى كريم، في عدد من الأفلام منها "الكلبشات، لعبة الأيام، الملك لله، البنات والمجهول، الكاس واحد، عسل الحب المر، المطارد، عصر الحب".

وفي الدراما، قدم مصطفى كريم عددا من المسلسلات منها "الساقية تدور، أهل الطريق، أنغام الغريب، زمن الحلم الضائع، أحلام العصافير".