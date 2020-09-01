بدء التشغيل التجريبي لتطبيق شكاوى الهاتف "بني سويف معاك"

أطلق الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، التشغيل التجريبي لتطبيق "بني سويف معاك"، الخاص باستقبال شكاوى المواطنين على الهاتف، وهو التطبيق الأول من نوعه على مستوى المحافظة، وذلك بهدف فتح قناة أو نافذة جديدة نوعية، لتلقى طلبات أو مشاكل المواطنين، خاصةً وأن قطاعاً كبيراً من المواطنين يستخدمون الهواتف الذكية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم وضع آلية لإدارة هذا التطبيق لتحقيق أكبر استفادة منه، خاصةً في جوانب سرعة تلقي الشكوى والتعامل الفعال معها، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بالوقوف على مطالب واحتياجات وشكاوى المواطنين، فيما يتعلق ببعض القطاعات الخدمية، وسرعة تلبيتها وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لها، وكخطوة نوعية في مجال التحول الرقمي الشامل، الذي تترجمه الحكومة بخطى جادة.

وأضاف محافظ بني سويف أنه تم إتاحة فيديو تعريفي لكيفية التعامل مع التطبيق الجديد، وإتاحة رابط يسهل الدخول عليه لتحميل التطبيق وهو: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bns benisuef ، موضحا أن هذا التطبيق يأتي ضمن سلسلة النوافذ والقنوات التي يتم اتاحتها للمواطن لتقديم شكواه، أو رصد مشكلة ما في قطاع خدمي معين.

وأكد أن تلك القنوات والآليات متوافرة وتعمل بكفاءة، وذلك بالتوازي مع التطبيق الجديد، حيث تمت مراعاة التكامل في تلك الوسائل، للتيسير على كل فئات المجتمع مع اختلاف مستوياتها الثقافية والاجتماعية.

ومن جانبه، أكد محمد جبر، معاون محافظ بني سوف، والذي تم تكليفه من قبل المحافظ، برئاسة لجنة إدارة تطبيق "بني سويف معاك"، على أن التطبيق يسهل تسجيل الشكوى عليه، ويتم تحويل الشكوى مباشرةً إلى الوحدة المحلية المختصة، للتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم توفير ألية خاصة داخل الديوان العام متصلة بالتطبيق، لمتابعة الاستجابة للشكاوى، وتحديد هل تم حل الشكوى من عدمه لسرعة اتخاذ اللازم.

وأوضح أن اللجنة المختصة تضم أعضاء من البوابة الإلكترونية مع إعلام المحافظة، بجانب وجود عضو في كل وحدة محلية، لمتابعة هذا الملف وتواصله المباشر مع فريق عمل الديوان العام.

وأكد "جبر" أن المنظومة بأكملها تشهد متابعة شخصية من المحافظ ونائبه، بلال حبش، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل، وتعظيم الاستفادة من المنظومة في الاستجابة لشكاوى المواطنين.