عبدالمجيد عبدالله يستعد لطرح أغنيته الجديدة "ما كان هذا حب"

يستعد الفنان السعودى الكبير عبدالمجيد عبدالله، لطرح أغنية جديدة بعنوان "ما كان هذا حب"، من إنتاج شركة روتانا.

الأغنية من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشريطي، ويقول مطلعها:

أجـل ماكـان هــذا حـب

أجـل كله تـهـيـالي

أجـل كل الحقيقة

كذب قصّة عشتها لحالي

وطرح المطرب السعودي، عبدالمجيد عبدالله، منذ أسابيع، أغنية بعنوان "معك معك"، تعاون فيها مع الشاعر فهد مساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطي، ومكس وماستر جاسم محمد، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

كما طرح المطرب السعودي في عيد الفطر الماضي، أغنية "عادت عليكم"، وهي من كلمات فهد المساعد، وألحان الملحن مبهم.