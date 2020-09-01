هيئة السكة الحديد: دورات في أوروبا للمهندسين بعد انتهاء أزمة كورونا

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن هناك فريق عمل من الفنيين والمهندسين يأخذون دورات تدريبية بمعرفة مهندسي الشركة الروسية الموجودين في مصر حاليًا، وبعد انتهاء أزمة كورونا سيكون هناك عقود سفر للمهندسين والفنيين للمصانع في أوروبا، لأخذ دورات تدريبية على أعلى مستوى في الورش الخاصة بهذه المصانع.

وأضاف رسلان، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن ميناء الإسكندرية استقبل اليوم الجزء الثاني من الدفعة الثانية من العربات الواردة من شركة ترنسماش المجرية الروسية، بعدد 22 عربة بإجمالي 68 عربة وصلت من أول 500 عربة ذات التهوية الديناميكية.

وأشار إلى أن هذه العربات تتميز بأن بها 88 مقعدًا، وفيها لوحة كهرباء داخل كل عربة توضح فيها شكل منظومة التشغيل وعدد العربات المنضمة إلى القطار، الإنارة، والتهوية الجيدة وذلك طبقا لأحدث الأنظمة، وأن هناك مقعدا في بداية العربة سيجري تخصيصه لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع أننا نعمل على الخطوط الرئيسية "القاهرة - إسكندرية، والقاهرة - أسوان"، وبعد ذلك سيجري العمل على خط "القاهرة - المنصورة، والقاهرة - إسماعيلية"، ثم الفرعية تباعاً، ومن المخطط أن يغطي الـ1300 عربة شبكة السكة الحديد على مستوى الجمهورية.

وقال "رسلان"، إن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعقيم في العربات الجديدة تجري على أعلي مستوى وليس للعربات فقط، ولكن على مستوي السكك الحديد ككل، موجها رسالة للمواطنين بأن هذه العربات ملك لك "يعني ملك شخصي ولابد من المصريين مستقلي قطارات السكة الحديد أن يحافظوا عليها لأنها في النهاية تخدمنا جميعًا".