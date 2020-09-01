إعلان نتائج التفتيش على إجراءات كورونا.. سوهاج في المركز الأول

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة لمواجهة فيروس كورونا من قبل 21 ألفا و394 منشأة لحماية العمالة، فضلًا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

الرئيس السيسي شدد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لحماية العمال

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه جرى التفتيش ومتابعة الإجراءات الاحترازية في 21 ألفا و394 مصنعاً وشركة خلال الـ150 يومًا الماضية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

سوهاج والشرقية والبحيرة في صدارة حملات التفتيش

وجاءت محافظة سوهاج في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 1730 منشأة، والشرقية 1567، والبحيرة 1440، ودمياط 1328، والمنيا 1317 والقاهرة 1188، وقنا 1188، والقليوبية 1117، والغربية 998، والجيزة 997، وكفر الشيخ 841، والإسكندرية 789، وأسيوط 764، والدقهلية 704، وبورسعيد 646، وجنوب سيناء 604، وبنى سويف 551، الأقصر 516، والوادي الجديد 497 منشأة.

وجاءت في الترتيب العشرين على مستوى المحافظات مرسى مطروح 395، تلتها المنوفية 487، والإسماعيلية 441، والفيوم 364، وأسوان 355، والبحر الأحمر 318، والسويس 154 منشأة.

وأظهرت التقارير أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأكد وزير القوى العاملة ضرورة التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

وتابع سعفان الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر علي العاملين والمواطنين.