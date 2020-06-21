أسيوط تستغل وقت الحظر فى تعقيم وتطهير المنشآت لمواجهة كورونا

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استكمال حملات التطهير والرش والتعقيم لكافة المنشآت والهيئات والمستشفيات والطرق والمصالح الحكومية وذلك في إطار خطة المحافظة للوقاية من فيروس كورنا المستجد "كوفيد ـ 19" حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن الخطة الشاملة التي أقرتها الدولة والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الإحترازية والاجراءات الوقائية لمواجهة الفيرس المستجد بناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تقوم بتنفيذ خطة شاملة منذ بدء ظهور الفيروس المستجد بداية من تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بالمحافظة واستمرار عمل غرفة العمليات على مدار 24 ساعة لمتابعة أخر المستجدات حول الفيروس المستجد بالإضافة إلى تلقى شكاوى المواطنين ووصع خطة لتطهير جميع الأحياء والمنشات والمؤسسات والأسواق.

وأشار المحافظ إلى استمرار المتابعة المستمرة من قبل فرق العمل الميدانية بالوحدات المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى إنه في مقدمة تلك الجهود رفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة والتجميل وازاله الاشغالات وصيانه الإنارة إضافة الى تكثيف أعمال التطهير والتعقيم تفعيلًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على توفير بيئه صحية وآمنه لأبناء المحافظة لافتا إلى توفير كافة الدعم للمراكز والأحياء لتكثيف أعمال النظافة والتطهير والعمل المتواصل ليلًا ونهارًا للحد من انتشار الفيروس المستجد حيث شهدت مراكز البداري والغنايم والقوصية وأبنوب والفتح وحي غرب مدينة أسيوط حملات مسائية للتطهير والنظافة والتعقيم بمشاركة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وجاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية وتاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد بشير رئيس حي غرب استهدفت الأماكن التي يتردد عليها المواطنين ومنها البنوك وماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد ومحطة السكة الحديد ومكاتب التموين والشوارع والميادين.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين ضرورة الوعى والالتزام بكافة الإرشادات والتعليمات التى أقرتها الجهات المعنية لتخطى هذه المرحلة الحرجة كما أعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه بالاضافة الى ارقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.