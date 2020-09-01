المغزاوي: الرئيس التونسي لم يطالب الأحزاب بإسقاط حكومة المشيشي

أكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، أن رئيس الجمهورية لم يطلب من ممثلي الأحزاب خلال لقاء الأمس، إسقاط الحكومة المقترحة لهشام المشيشي.

وقال "المغزاوي"، إن الرئيس قيس سعيد طرح ثلاث مسائل تتعلق بتعهده بعدم حل البرلمان، وأنه لن يسمح بإدخال تغييرات على الحكومة المرتقبة بعد نيل ثقة البرلمان، وتأكيده وجود حل دستوري في صورة عدم مرورها، حسب حديثه لإذاعة "موازييك إف إم" التونسية.

وقال مصطفى بن أحمد رئيس كتلة "تحيا تونس"، أمس، إن رئيس الجمهورية اقترح، في حال سقوط حكومة المشيشي، أن تتوافق هذه الأحزاب على مواصلة حكومة تصريف الأعمال الحالية مهامها مع تغيير رئيسها الحالي الياس الفخفاخ بشخصية أخرى، حسب تصريحه.