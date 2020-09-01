خبير بالمحليات: توجيهات الرئيس وراء قرارات التصدي لمخالفات البناء

أشاد خبير المحليات المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام السابق للإدارة المحلية، بقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعدم مد إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بعد انتهاء المهام المحددة نهاية شهر سبتمبر الجاري، مؤكدا أن هذا القرار جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة التصدي بقوة وحسم لظاهرة انتشار مخالفات البناء، والحفاظ علي الأراضي الزراعية ومنع البناء عليها وضرورة الاسراع في إجراءات التصالح واتخاذ كل الإجراءت اللازمه لتحصيل حق الدولة.

الرئيس السيسي وضع قواعد بناء دولة حديثة تقوم أركانها على احترام الدستور

وأوضح عبد الظاهر في حواره لـ« الوطن » أن الرئيس السيسي وضع قواعد بناء دولة مصرية حديثة تقوم أركانها على الالتزام واحترام الدستور والقانون والحفاظ على استقرار الوطن وحماية أراضيه ومؤسساته وعمل نهضة حقيقية شاملة في جميع المجالات، وعلينا جميعًا أن نكون على قلب رجل واحد خلف الرئيس الذي لم يبخل على مصر بكل غالٍ ونفيس من أجل مستقبل أفضل لبلادنا وسط عالم مليء بالمشاكل والصراعات.

وتابع: «أن الدكتورمصطفى مدبولي من أكثر رؤساء الوزراء الذين تولوا هذا المنصب في مصر، ويفهمون جيدًا في علوم الإدارة المحلية، ويعلم جيدًا آلاعيب المحليات، لذا جاء قراره حاسمًا وجرئ ومهم لإصلاح ما أفسده البعض، فقد انتظرنا كثيرًا، أن تلتزم الدولة بالحسم في مخالفات البناء وتنهي، فوضى ما كان يحدث من قبل لتمييع القرارات المهمة لمصلحة المخالفين، وهو ما أدركه رئيس الوزراء وألزم الجميع باحترام قرارات الدولة والالتزام بتنفيذها».

افتتاح الرئيس لـ مشروعات قومية بالإسكندرية هي الأهم في تاريخ المحافظة

وأشار "عبد الظاهر" إلى أن كل الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء جاءت متوافقة مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القوية والحاسمة التي أصدرها عند افتتاح مشروعات هي الأهم في تاريخ الإسكندرية، والتي تمنينا كثيرًا أن تصدر في عقود ماضية، حتى لا نصل إلى ما وصلنا إليه من الفوضى والعشوائيات والتعديات والمخالفات.

وأضاف أن الدوله المصرية، بقياداتها السياسية، تسير في طريقها الصحيح من أجل مستقبل أفضل لبلادنا وأولادنا، بعد أن وضع الرئيس بهذه القرارات والتوجيهات قواعد الانضباط والحسم من أجل تأسيس دولة مصرية حديثة، تقوم أركانها على الالتزام واحترام الدستور والقانون وتحقيق الاستقرار والأمن وإصلاح ما أفسده الجميع.