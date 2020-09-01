اغتصاب عجوز تبلغ 98 عاما والتنكيل بها في تونس

تعرضت امرأة مسنة تونسية تبلغ من العمر 98 عاما، إلى الاغتصاب من مجهول اقتحم منزلها الكائن بأحد أحياء مدينة القيروان التونسية، بعد أن قام بتعنيفها ما تسبب لها في أضرار جسدية ونفسية كبيرة علما بأنها تعاني من مرض ألزهايمر، بحسب إذاعة "آي اف ام" التونسي.

وتولت الشرطة والحماية المدنية في القيروان نقل المسنة إلى مستشفى الأغالبة بالقيروان حيث تم الاحتفاظ بها في غرفة الإنعاش وحالتها وصفت بالخطيرة في حين تعهدت الشرطة بالجهة بالبحث في ملابسات الجريمة التي خلفت حالة من الصدمة بالمنطقة.