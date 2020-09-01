جهاز حماية المستهلك يلزم المخابز بالإعلان عن الأسعار

ألزم الدكتور أحمد سمير فراج، رئيس جهاز حماية المستهلك، أصحاب المخابز السياحية الحرة "البلدي والإفرنجي والحلوى من العجين" بالمحافظات بالإعلان عن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضونها أو يقدمونها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك في مادتة السابعة.

وقال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية للقاهرة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الغرفة نبهت على أصحاب المخابز ضرورة الالتزام بتعليمات جهاز المستهلك بالغرفة حتى لا يتعرضوا للعقوبات التي نص عليها قانون حماية المستهلك ولائحتة التنفيذية.

بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر طبقا لنص المادة السابعة.

وأوضح "حماد" أن ذلك يأتي في إطار الحملات الميدانية المكثفة التي يقوم جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وما تم رصده من قبل الضبطية القضائية للجهاز بعدم قيام أصحاب المخابز بالإعلان عن مواصفات وأسعار منتجاتهم، وذلك وفقا لنص قانون حماية المستهلك.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وحماية المستهلك في ضوء القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.