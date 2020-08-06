لو قابلك إعلان مضلل.. طرق تقديم شكاوى جهاز حماية المستهلك

أعلنت الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ الوزارة تلقت 178 شكوى من المواطنين منذ انطلاق الأوكازيون الصيفي في 23 يوليو الماضي وحتى الآن، تنوعت بين الإبلاغ عن محلات خالفت القواعد بعدم وضع تيكيت على المنتج بسعر ما قبل الخصم وسعر ما بعد الخصم، وشكاوى تضمنت بلاغات بتخفيضات وهمية لمحلات مشتركة في الأوكازيون.

وأشارت الإدارة لوجود غرف عمليات لتلقي الشكاوى، والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك لمراقبة المحلات المشاركة في الأوكازيون، مطالبة المواطنين بالحصول على الفواتير لأي عملية شراء حتى يكون ضمان لاتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود مشكلات.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، طرق تقديم شكاوي حماية المستهلك، حال التعرض للإعلانات المضللة، وفقا لما أعلنه الجهاز، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أرقام حماية المستهلك

ـ الخط الساخن 19588

ـ رقم واتس أب 01281661880

ـ رقم واتس أب للمحافظات 01030000602

كما يمكن للمواطن تقديم شكوى إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك.

طريقة تقديم الشكوى الإلكترونية بحماية المستهلك

- ينصح جهاز حماية المستهلك المواطنين في البداية بالتوجه لمحل الشراء وحل المشكلة وديا، وحال عدم حلها يمكن التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك للمساعدة في حل الشكوى قبل التوجه لجهاز تقديم الشكوى.

- لتقديم الشكوى يجب توافر الفاتورة الخاصة بالمنتج محل الشراء متوفر بها جميع بيانات المنتج أو الخدمة محل الشكوى.

- حال الرغبة في تقديم الشكوى مباشرة لجهاز حماية المستهلك، يتم التقدم بها من خلال الآتي:

- يمكن التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الاتصال بالخط الساخن الخاص على الرقم 19588 في القاهرة والإسكندرية.

- يمكن إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة الشكوى مجانا.

- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال موقع جهاز حماية المستهلك بالضغط على أيقونة تقديم الشكوى.

- التوجه لمقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي، المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

الإعلانات المضللة

وأوضح حماية المستهلك أنّ الإعلانات المضللة هي التي تتضمن عرض أو بيان أو ادعاء كاذب أو أي أمر أخر يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل سواء كان في طبيعة السلعة، تركيبها، مصدر السلعة، وزنها، حجمها، طريقة تصنيعها، تاريخ الإنتاج، الصلاحية، شروط استعمالها، جهة إنتاج السلعة، نوع الخدمة، مكان تقديمها، شروط إجراءات التعاقد بما فيه خدمة ما بعد البيع والضمان والثمن وكيفية السداد، العلامات التجارية، والخصائص الناتجة عن استخدام المنتج.