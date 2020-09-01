صور.. "الأعلى للإعلام" يشكر عصام فرج بعد تعيين عبدالعزيز أمينا عاما

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر تعيين المستشار الدكتور أحمد عبدالعزيز أمينا عاما للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ندبا كليا من مجلس الدولة، وتم توجيه الشكر لمجلس الدولة لتعاونه ودعمه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ووجه المجلس الشكر للدكتور عصام فرج الأمين العام السابق على الفترة التي أمضاها بالمجلس، وأكد أن التعاون معه سيظل مستمرا للاستفادة من خبراته.

وأكد عبدالعزيز في تصريحات له عقب اجتماع المجلس، اليوم، أنه سيبذل قصارى جهده في المرحلة المقبلة لتعزيز ثقة أعضاء المجلس فيه التي منحوه إياها.