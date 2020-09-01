التحقيقات: أحمد بسام هتك عرض 3 فتيات وهددهن بإفشاء أمور تخدش شرفهن

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، في قضية المتهم أحمد بسام زكي، أنَّه هتك عرض 3 فتيات، لم يبلغن 18 سنة، وهددهنّ وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهنّ، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وبينت التحقيقات أنَّ المتهم "تحرش باثنتين من الـ3 فتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، مع اعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها في أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي".

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.