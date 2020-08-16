شريف منير يرثي شويكار بمقطع فيديو من لقاء تلفزيوني جمعهما

نعى الفنان شريف منير الفنانة شويكار عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" بنشر مقطع فيديو من خلال لقاء تلفزيوني جمعهما منذ سنوات ببرنامج "أنا واللي بحبه" من تقديم الفنانة غادة عادل.

وعلق "منير" على مقطع الفيديو: "كانت حبيبتي جدا.. وكانت بتشجعني وبتديني طاقة إيجابية مستمرة.. لغاية مسلسل بنحب تاني ليه، هتوحشيني".

وكانت رحلت الفنانة شويكار عن عالمنا، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، إذ نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفقيدة، إذ قالت في بيانها: "وفاة الفنانة الكبيرة شويكار، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".