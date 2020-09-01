حكيم لـ"الوطن": خضعت لحمية غذائية قاسية من أجل "أصحاب أونطة"

يستعد النجم حكيم لطرح أغنيته الجديدة "صحاب أونطة"، بعد ساعات قليلة، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأوضح حكيم لـ"الوطن"، بأنه قام بعمل حمية غذائية قاسية من أجل إنقاص وزنه بشكل كبير، ليظهر بشكل مغاير كما ظهر في برومو الكليب.

وأشار المطرب الشعبي أن الحمية هدفها الظهور بشكل جديد ومختلف لجمهوره، نظرا لجمال وروعة أغنيته الجديدة.

أغنية "أصحاب أونطة"، من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش، ومهندس ديكور كريم مهدي، ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم، نانسي إبراهيم، وإخراج حسام الحسيني.

ومن المقرر أن يتم إطلاق الأغنية في الساعة السابعة من مساء غد الأربعاء، عبر القناة الرسمية لحكيم على موقع "يوتيوب".