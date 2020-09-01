"المحامين" تحذر: سنستبعد أي محامي حال إدانته في قضية مخلة بالشرف

أكد مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، أن المحامي المقيد بجدول النقابة، يجري استبعاده من الجدول، حال إدانته بصدور حكم نهائي في قضية مخلة بالشرف، وذلك وفقًا للقانون.

وشغلت حادثة فتاة الفيرمونت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وتردد خلالها أن هناك اسم محامي مرتبط بالقضية.

وقال "سخي" في تصريحات لـ"الوطن"، إن استبعاد محامي من جدول نقابة المحامين يكون بحكم نهائي في جنحة أو جناية، وليس حكم أول درجة.

سخي: لا تفرقة بين المحامين.. كلهم سواسية

وأوضح وكيل نقابة المحامين، أن النقابة لا تتعامل مع المحامين من منظور مشهور أو معروف أو مغمور، قائلًا: نحن نتعامل مع المحامي بشخصه، والجميع سواسية أمام القانون، ولا نسمح باستمرار محامي يجري إدانته بحكم قضائي في قضية مخلة.

وأمرت "النيابة العامة" بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق.