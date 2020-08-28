عاجل.. ضبط المتهم الثاني في قضية "فيرمونت" بالساحل الشمالي

أكد مصدر أمني، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط متهم ثان من المتورطين في جريمة اغتصاب فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي، والمعروفة إعلاميا باسم قضية الفيرمونت، اليوم الجمعة.

وأشار المصدر، إلى أن المتهم يدعى أ.أ، مقيم حفلات شهير أثناء وجوده في الساحل الشمالي، وتم التحفظ عليه، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض، أمس الأول، على المتهم أ.ز، أثناء محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين، لاتهامه في قضية اغتصاب فتاة الفندق مع باقي المتهمين وتبين أنه متهم في واقعة مماثلة للواقعة سالفة الذكر.

وأمرت النيابة العامة، أمس بحبس المتهم أمير زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي"، في القضية التي فجرتها المجني عليها مؤخرا بالإبلاغ عن واقعة تعرضها للاغتصاب في الفندق، وفتحت النيابة التحقيقات فيها وأمرت مؤخرًا بضبط وإحضار المتهمين.

واتخذت النيابة العامة، إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين في قضية فتاة فيرمونت وذلك بعد أن تبين هروبهم خارج البلاد خلال الأسابيع الماضية.

ووفقًا للتحقيقات، فإنّ المتهمين غادروا البلاد خلال 3 أيام هي 27 و28 و29 يوليو الماضي بعد تداول بياناتهم وصورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لتوقيتات هرب المتهمين، فإنهم غادروا البلاد قبل أن تقدم المجني عليها بلاغها للمجلس القومي للمرأة في 4 أغسطس، والذي بدأت فور تلقيها البلاغ وقرت النيابة حينها وضع المتهمين على قوائم منع السفر وترقب الوصول.

كانت النيابة، قررت أمس ضبط وإحضار المتهمين بعد سماع أقوال المجني عليها وشهادة بعض الشهود.

جاء خطاب الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتٌ فيه مغادرةُ سبعة من المتهمين -الصادر أمرٌ من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي)، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بـ"الإدارة العامة للجوازات والهجر.