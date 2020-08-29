"أبوالقمصان": تحقيقات قضية فيرمونت نقلة نوعية

قالت المحامية الحقوقية نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن التحقيق في قضية "فيرمونت" نقلة نوعية، والوضع بعد هذه القضية سيختلف عما قبلها، نظرا لأن قضايا الاغتصاب حساسة، ودائما الأدلة فيها تكون مادية، ناصحة الفتيات بسرعة الإبلاغ في مثل هذه القضايا.

وأضافت "أبوالقمصان"، خلال لقاء ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميات سهير جودة ومفيدة شيحة ومنى عبد العزيز، أن شريط الفيديو وشيك الغرفة من ضمن أدلة جريمة "فيرمونت"، وإثبات الواقعة.

وأوضحت أنه حاليا يتم تدريس الطلاب ما يسمى بالطب الشرعي الإلكتروني، "الجهاز الإلكتروني بيطلع كم من المعلومات الناس لا يمكن تتخيلها، لو اتصورنا صورة وحطيناها على فيسبوك ولو اتشرحت هتطلع 160 معلومة"، مشيرة إلى أن الطب الشرعي الإلكتروني كان يستخدم في الماضي في قضايا الإرهاب.