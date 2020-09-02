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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 2-9-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي 

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الوطن
12:02 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

يعرف مولود برج الحمل بإخلاصه الكبير لأصدقائه، وتقديره لهم ويبذل أي مجهود في سبيل أي شيء لمساعدتهم، وتقديم العون لهم في المشاكل التي تواجههم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الفلك ينصحك اليوم أن تحترس ولا تعلن خططك وتجنب الفخر بإنجازاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تتحرك بحذر وتهتم بصحتك وبتنظيم جهودك، ولتكن متعقلا وراجع أفكارك على المستوى العاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل. 

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