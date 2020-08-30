حظك اليوم الأحد 30-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحمل بكونه شخصية طموحة بشكل كبير، كما أنه طموح ويسعى لتجربة كل ما هو جديد، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

من السهل أن تحصل على مساندة أو دعم من الزملاء أو رؤساء العمل.. فلا تتردد في القيام بالخطوة الأولى، الحظ معك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء ما يجعل اليوم مناسبا للانفتاح والتواصل مع أصدقاء جدد.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.