حظك اليوم السبت 29-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل مخلص ومن الشخصيات المستقلة، ويتخذ قراراته بسهولة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتمسك بمبادئك ولا تدع المستجدات تشوشك، اهتم أيضا باعتماد الدقة في عملك ولا تستسلم لليأس.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تدرس جيدا الآراء والاقتراحات كي تتخذ قرارات سليمة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان سعد لمجرد، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.